«Правдоруб», телезвезда и дочь криминального авторитета: все о Ксении Бородиной

«Криминальное родственное прошлое» известной телеведущей Ксении Бородиной «всплыло» в феврале 2013 года — когда среди 70 задержанных воров в законе и прочих криминальных авторитетов оказался отец девушки Ким Амоев.

Массовое задержание пришлось на «сороковины» по случаю смерти «вора в законе № 1» Деда Хасана <его расстреляли в Москве>.

По сообщениям СМИ, Ким Амоев — был его дальним родственником. Именно этим обстоятельством объяснили его присутствие на бандитской сходке представители правоохранительных органов.

Однако в СМИ просочилась информация, что Амоев не только родственник и близкий сподвижник Деда Хасана. Но и сам входил в эту криминальную иерархию.

Разрыв

Ее родители расстались, когда она была еще ребенком, но будущая телеведущая часто виделась тогда с папой. Однако все изменилось, когда девушке исполнилось 16 лет. Тогда Ким Амоев пообещал приехать к ней и отпраздновать это событие в ресторане. Ксения отменила приход гостей и четыре часа ждала отца у подъезда, однако он так и не появился, писал интернет-ресурс GoldMaximum.

Ксения решила вычеркнуть отца из своей жизни и даже взяла девичью фамилию матери.

Через несколько лет, когда к девушке пришла слава, Ким позвонил ей и недовольно спросил, почему она отказалась от его фамилии. Однако, по словам Ксении, к тому времени ее совсем не интересовало мнение родителя, писал newsru.com.

«Отцы и дети»

Но обещание свое Ксения не сдержала. И за три месяца до смерти Кима Амоева, когда он был уже тяжело болен, она ездила с мужем к нему в Грузию. Но доподлинно неизвестно, была ли она на его похоронах или нет.

Карьера

Сама Ксения Бородина воспитывалась родителями матери. Некоторое время училась в элитной английской школе. В дальнейшем специализировалась на туризме. Но по ее словам, ее всегда привлекала карьера телеведущей.

На протяжении многих лет — с 2004 года — Ксения является «сильным звеном» реалити-шоу «Дом-2». Ее реплики — всегда по делу и «в яблочко». Остра на язык. Мать двух дочек.

Ходят слухи, что телевизионную карьеру девушке помогли устроить влиятельные родственники. Однако эти сообщения, скорее всего, не имеют под собой никакого основания

«Хуже любой бабы»

Совсем недавно Ксения Бородина буквально «раскатала» известного российского бизнесмена Павла Грудинина в соцсетях.

«Сейчас Павел Грудинин ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!» — возмутилась Бородина.

Телеведущая напомнила, что вся страна наблюдала в ток-шоу Андрея Малахова, как он «обманывал свою жену с молодой». По словам Бородиной, это «запредельная по своей циничности история».

Ранее заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой.

Поддержала учительницу

Телеведущая и светская львица Ксения Бородина назвала историю с увольнением барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой <педагог опубликовала свое фото в купальнике в соцсетях> умопомрачительным ханжеством. Бородина выразила поддержку женщине, а также всем коллегам, устроившим флэшмоб в ее защиту.

Вот такая неоднозначная телеведущая Ксения Бородина.