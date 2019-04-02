Телеведущая Ксения Бородина поддержала уволенную за фото в купальнике барнаульскую учительницу

Телеведущая и светская львица Ксения Бородина назвала историю с увольнением барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой умопомрачительным ханжеством. Бородина выразила поддержку женщине, а также всем коллегам, устроившим флэшмоб в ее защиту.

Бородина написала в своем инстаграме, что поведение администрации школы было недопустимым. «Меня, конечно, возмутила вся эта ситуация. Умопомрачительное ханжество просто», — написала она.

Телеведущая также отметила, что «некоторые плохие истории происходят для того, чтобы случилось что-нибудь хорошее». По ее мнению, случай с с учительницей из Барнаула как раз такой — после увольнения Кувшинникова будет преподавать правила поведения в социальных сетях для педагогов.

«Хахаха! Отличное решение, свежий подход с долей троллинга! Это называется карма вернулась директору и другим ханжам. Очень рада, что все так хорошо заканчивается», — подытожила телеведущая.

Напомним, Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после претензий одной из мам своих учеников по поводу фотографии в соцсети. Педагог опубликовала фото в купальнике с соревнований по зимнему плаванию.

История прогремела на всю Россию и даже попала в зарубежные СМИ. Учителя запустили в поддержку коллеги флешмоб.

Сама Кувшинникова предложила создать курсы по безопасному ведению соцсетей для учителей. Ее инициативу поддержало минпросвещения РФ. Со 2 апреля педагог приступит к обязанностям специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), сообщили altapress.ru в пресс-службе института.