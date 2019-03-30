Сексуальная революция или ортодоксальный Алтай: эксперты оценили флешмоб в поддержку барнаульской учительницы

В сети набирает обороты флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой , которая вынужденно уволилась из-за размещенной в соцсети фотографии в купальнике. В связи с этим работники образования и возмущенные ситуацией пользователи Instagram опубликовали свои фотографии в купальниках и нижнем белье. Психологи, журналисты, чиновники и учителя в интервью разным СМИ высказали свое мнение по поводу ситуации и предположили, почему это произошло.

Почему люди не принимают учителей в купальниках

В интервью порталу Ura.ru эксперт по коммуникациям Алена Август пояснила, что резкое неприятие такого поведения педагогов и врачей вызвано тем, что в общественном сознании предъявляются особые общественные требования — это профессии, несущие базовые ценности.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов считает, что критика людей носит наигранный характер.

«Люди, которые осуждают, сами позволяют себе все, что угодно, и иногда в тысячу раз больше. Это характерно для сложившейся у нас в стране политической культуры: наша страна не является христианской, но при этом распространено ханжество и лицемерие», — считает эксперт.

В беседе с НСН первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что негативная реакция со стороны родителей и школы может быть обусловлена консервативными традициями, которые до сих пор сохранились на Алтае.

«Давайте вернемся лет на 100−120 назад, углубимся в историю Алтайского края. Это период столыпинских реформ, в это время в этот регион переселяли множество людей, в том числе, из Краснодарского края. Этому региону присущи традиции ортодоксального христианства, казачества. И они сохранились до сих пор», — сказал Онищенко.

По мнению сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, ситуация с увольнением барнаульской учительницы говорит о низком статусе учителя в обществе.

«Вся эта очередная история — ещё одно проявление низкого статуса учителя в современном обществе. И родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы. К сожалению, в большинстве случаев директора не увольняют, а уговаривают уволиться. Тогда уже ничего сделать нельзя», — заметил Луховицкий.

По мнения психолога Ольги Твардовской, сейчас можно наблюдать повторение истории.

«В 90-е люди перестраивались в сторону сексуальной революции: такие фотографии воспринимались как смелость, вышел фильм „Интердевочка“. Сейчас же есть определенная тенденция на то, чтобы заняться морализацией», — сказала психолог порталу Ura.ru.

Что думают о скандалах с фотографиями учителей

Министр просвещения Ольга Васильева призвала людей не забывать о праве учителей на личную жизнь. Она считает, что проблемы, которые возникают из-за опубликованных учителями фотографий в соцсетях, следует решать деликатно.

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин считает, что ситуация с барнаульской учительницей возникла из-за женской зависти и в снимках нет ничего плохого. «Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин: Татьяне 38 лет, но она обладает прекрасной девичьей фигурой, и несомненно именно этот факт так взбесил мамаш-активисток», — заявил Стиллавин.

Художник Андрей Бильжо в беседе с НСН сказал, что учитель в своей личной жизни имеет право делать все, что ей угодно. «Подумаешь, сфотографировалась в купальнике! Эти люди думают, что учительница должна ходить с халой на голове, с белым, ажурным воротничком образца 1930-х годов, и быть таким „синим чулком“. Это абсолютная глупость. Чем ярче личность учительницы (да и учителя), тем больше у них авторитет среди учеников», — сказал Бильжо.

Ранее алтайский министр образования Максим Костенко по поводу барнаульской учительницы сказал, что педагоги, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям.

Подобное мнение имеет и эксперт по коммуникациям Алена Август. «Учитель из Перми показывает накаченный торс? Это хороший пример для ребят. Учительница из Барнаула выкладывает фото в купальнике в поддержку зимнего плавания? Прекрасно, можно организовать секцию и записать туда детей. Важно понимать, что голые ноги — это просто голые ноги, не нужно всегда видеть в них секс», — сказала Август.

Что думают учителя?

Учительница из Казани Яна Абдуллина поддержала барнаульскую коллегу в соцсети. По ее мнению, то, что сейчас происходит — настоящая травля. Она считает, что учителя имеют право на личное пространство.

Молодой преподаватель из Казани высказался по этому поводу: «Для родителей с обостренной чуйкой на то, что такое хорошо и что такое плохо, есть название — ханжи. Можно поувольнять всех учителей, ведущих насыщенную жизнь за стенами школы, но кто тогда останется? Может быть, такие родители сами возьмутся за воспитание и образование своих чад? Конечно же нет. Своими действиями такие родители оставляют работать в ней самых вялых и безынициативных работников. Зато такие точно не выложат во „ВКонтакте“ что-нибудь неприличное», цитирует слова педагога versiya.info.

«Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли», считает пермский педагог Вячеслав Посох.