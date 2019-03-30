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Образование

Васильева прокомментировала скандалы со снимками учителей в соцсетях

Министр просвещения Ольга Васильева призвала людей не забывать о праве учителей на личную жизнь. Она считает, что проблемы, которые возникают из-за опубликованных учителями фотографий в соцсетях, следует решать деликатно, пишет «Интерфакс».

Министр просвещения Ольга Васильева.
Министр просвещения Ольга Васильева.
kremlin.ru

Ольга Васильева,
министр просвещения:

Понимаете, есть такое понятие, которое должно оставаться для всех — личная жизнь, она должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство, что называется личной жизнью. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram.

Министр сказала, что люди не должны вешать ярлыки, потому что педагог — это особая профессия, особая миссия.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в купальнике, научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

Минпросвещения поддержало идею преподавания курса безопасного ведения социальных сетей для педагогов. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил Ольге Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в соцсетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

Ранее altapress.ru писал, что российские учителя и другие пользователи Instagram устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула.

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