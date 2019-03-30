Васильева прокомментировала скандалы со снимками учителей в соцсетях

Понимаете, есть такое понятие, которое должно оставаться для всех — личная жизнь, она должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство, что называется личной жизнью. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram.