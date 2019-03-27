«Реакция маргариновых баб»: Сергей Стиллавин высказался о скандале с барнаульской учительницей

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин высказался в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, вынужденной уволиться из школы из-за снимка в купальнике. Он объяснил поведение родителей, которые пожаловались на преподавателя, женской завистью и заявил, что в фотографиях «нет никакой пошлости».

«Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин: Татьяне 38 лет, но она обладает прекрасной девичьей фигурой, и несомненно именно этот факт так взбесил мамаш-активисток», — заявил Сергей Стиллавин.

Радиоведущий опубликовал фотографии Татьяны Кувшинниковой. Он считает, что в этих снимках нет сексуального подтекста: «Есть только победа девичьей красоты над холодом», — пишет Стиллавин.

Кроме того, ситуацию прокомментировал в Telegram-канале журналист Сергей Доренко:

«Была бы она жирной хабалкой в пожелтевшем лифчике, которая рыгала бы кислой капустой, кричала бы „За святых угодничков!!!“, „Можем повторить!!!“ и закидывала бы в горло рюмаху т.н. „коньяка“ из спирта с чайной заваркой — стала бы завучем», — цитирует Доренко info.sibnet.ru.

Напомним, что Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения в коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили.