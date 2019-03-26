Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала о травле ее сына

Учитель барнаульской школы № 13 Татьяна Кувшинникова заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва» о давлении руководства и травле своего сына. Все это началось после огласки истории с фотографией в купальнике, из-за которой ей пришлось уволиться.

К Татьяне Кувшинниковой начали «придираться», организовывали проверки уроков, коллеги перестали здороваться. В итоге женщины не выдержала и уволилась.

После всей истории сына Татьяны, который учится в этой же школе, стали травить: учитель по математике грозила недопуском к ЕГЭ и заваливала «двойками», заявляет Кувшинникова. В связи с этим женщина планирует обратиться в комитет по образованию.

Татьяна Кувшинникова,

бывший педагог барнаульской школы № 13:

Я не хотела шумиху поднимать. 11 класс ему надо закончить. Его двойками заваливают по математике, хотя с репетитором он занимается. Она его не хочет допускать к ЕГЭ. Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит. Она знает, что он на актёрский поступает, зачем ему математика? Нет бы подход изменить, дала бы карточку попроще. Если все-таки сына не допустят до ЕГЭ, тогда точно я пойду везде. Завтра пойду с директором разговаривать. Если она убедит меня, что у него будет допуск до ЕГЭ, тогда не буду ничего поднимать.

Ученики и их родители, которые вступились за Татьяну Кувшиннникову после истории с фотографиями, до сих пор продолжают её поддерживать и интересуются, когда она вернется на работу. Но, как говорит педагог, ей уже предложили место в частной школе.

Ранее altapress.ru, писал, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заступился за Татьяну Кувшинникову и был готов помочь с поиском новой работы. Также в поддержку учителя высказалась и телеведущая Ксения Собчак.