Алтайский министр образования готов предложить работу учительнице, уволившейся из-за фото в купальнике

Сложившуюся ситуацию он оценил как противоречие поколений, но судить действия директора школы не стал. В любом инциденте нужно разбираться объективно, сказал Костенко порталу новостиалтая.рф.

Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт. Уверен, что противоречия между поколениями были есть и будут. В таких ситуациях призвал бы быть друг к другу более терпимыми и сохранять выдержку.

Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на приём. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии.