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Жизнь

Алтайский министр образования готов предложить работу учительнице, уволившейся из-за фото в купальнике

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заступился за вынужденную уволиться барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову. Он считает, что отрасли нужны педагоги, пропагандирующие здоровый образ жизни и ждет ее к себе на прием.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
educaltai.ru

Сложившуюся ситуацию он оценил как противоречие поколений, но судить действия директора школы не стал. В любом инциденте нужно разбираться объективно, сказал Костенко порталу новостиалтая.рф.

Максим Костенко,
министр образования и науки Алтайского края:

Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт. Уверен, что противоречия между поколениями были есть и будут. В таких ситуациях призвал бы быть друг к другу более терпимыми и сохранять выдержку.

Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на приём. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии.

Ранее altapress.ru писал, что Татьяна Кувшинникова приняла решение уволиться из школы, где одного из родителей возмутило ее фото в купальнике. Женщина занимается плаванием в ледяной воде.

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