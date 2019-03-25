Ксения Собчак поддержала учительницу из Барнаула, уволившуюся из-за фотографии в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак в telegram-канале заступилась за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы из-за фотографии в купальнике. По мнению телеведущей, одежда учителя не влияет на его профессионализм, пишет ura.news.

«Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — написала Ксения Собчак.

Педагог барнаульской школы № 13 Татьяна Кувшинникова уволилась из-за давления руководства после публикации фотографий в купальнике. Историю рассказали в программе «Человек и закон» на Первом канале.

Татьяна Кувшинникова. Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

В феврале 2019 года преподавателя русского языка и литературы средних классов Татьяну Кувшинникову чуть не уволили из школы за фотографию, которую она сделала во время акции барнаульских моржей в поддержку зимней Универсиады. Родители учеников заступились за педагога и она сохранила место работы, но уже в середине февраля Кувшинникова все-таки подала заявление об увольнении по собственному желанию.

После того, как история прогремела на весь край и за его пределами, давление на учительницу только усилилось, испортились отношения с коллегами. Это и побудило ее уйти из школы.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заступился за Татьяну Кувшинникову.