Барнаульскую учительницу хотели уволить из школы за фото в купальнике

Учительницу одной из школ Барнаула Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фотографию в купальнике, которую женщина разместила в соцсети, сообщает «Катунь 24» в Instagram.

Снимок сделали на озере Пионерское во время акции, которую барнаульские моржи «Белые медведи» проводили в поддержку зимней Универсиады.

По словам женщины, фотография не понравилось кому-то из родителей, и те переслали ее директору школы. Она и попросила учительницу написать заявление по собственному желанию.

На защиту Татьяны Кувшинниковой встали родители учеников. Они пошли с ходатайством к директору, и педагога не лишили работы.

Татьяна Кувшинникова — преподаватель русского языка и литературы средних классов и член федерации зимнего плавания.

Напомним, в июне интернет всколыхнул флешмоб #УчителяТожеЛюди. Тогда работники образования со всей страны выкладывали свои фотографии в купальниках и плавках в защиту коллеги из Омска, которую сначала со скандалом уволили за оголенную фотосессию, а затем, одумавшись, позвали обратно на работу.