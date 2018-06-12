Российские учителя начали массово раздеваться в поддержку уволенной коллеги из Омска

Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer. Акция #УчителяТожеЛюди набирает популярность в интернете . Фото: https://vk.com/perfect_lawyer.

После того как инцидент приобрел огласку, в сообществе "Омбудсмен образования" во "ВКонтакте" запустили акцию, в рамках которой педагоги выкладывают фото в купальниках со специальным хэштегом. Сейчас в альбоме группы насчитывается более 60 снимков.

"Пора уже понять, что учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых как и другие граждане. К педагогам несправедливо придираются за их личную, частную жизнь, на которую они, как и все, имеют право", — заявляют в группе авторы флешмоба.

Ранее в поддержку Виктории Поповой выступил известный радиоведущий Сергей Стиллавин. Позже крупный московский издатель предложил омскому агентству для девушек с пышными формами, в котором обучалась учительница, съемку для обложки журнала. Гонорар составит 1 тысячу долларов.