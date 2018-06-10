Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике, а затем предложили вернуться

Учитель истории Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Она не выкладывала свои фотографии в социальных сетях, но их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

Увольнение вызвало резонанс среди пользователей и в СМИ.

Татьяна Дернова, министр образования Омской области, встретилась с Викторией Поповой и руководством школы. Сообщается, что вопрос с трудоустройством учительницы истории решен. Ей предложили вернуться на работу учителем в ту же или другую школу.