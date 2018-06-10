Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике, а затем предложили вернуться

Учительница истории в одной из школ в Омске была вынуждена уволиться после того, как в сети появились ее фотографии в купальнике. Правительство области вмешалось в конфликт и предложило ей работать учителем в той же или другой школе, сообщает РИА Новости.
Учитель истории Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Она не выкладывала свои фотографии в социальных сетях, но их в рекламных целях опубликовала модельная школа.
Увольнение вызвало резонанс среди пользователей и в СМИ.
Татьяна Дернова, министр образования Омской области, встретилась с Викторией Поповой и руководством школы. Сообщается, что вопрос с трудоустройством учительницы истории решен. Ей предложили вернуться на работу учителем в ту же или другую школу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.