СКР: вымогавшая деньги барнаульская школьница заслуживает разбирательства в суде

Константин Мальцев,

замруководителя краевого СКР:

— Нам очевидно, что совершено преступление, и очевидно, что это вымогательство с применением насилия. Все уже, наверное, видели это видео. И мнение о безнаказанности, которое там присутствовало, и та дерзость, и показушность — все это заслуживает наказания. В целом ситуация банальная: девочка потратила деньги, предназначавшиеся для оплаты работы репетиторов, перестала посещать занятия. А другая поставила в известность об этом учителей. Тогда наша обвиняемая выставила условие: "Раз ты рассказала, значит ты мне эти деньги и будешь компенсировать". И это был не просто единичный случай, это стало системой: первое требование было в декабре, а потом весной. Нельзя ребенку так себя вести.

Окончательную оценку действиям девочки даст суд, но в краевом СКР считают, что ее вина доказана.

Интересно, что родители потерпевшей занимают принципиальную позицию: они хотят рассмотрения дела в суде. Родители обвиняемой расследованию не препятствовали.

До этого случая вымогательница на учете не состояла, в поле зрения правоохранителей не попадала. Возможно, из-за возраста и положительных характеристик она получит мягкое наказание.

Что было на видео

На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

Избиение, по всей вероятности, снимал мальчик. Позже неизвестные подростки сломали ему нос. Этим делом занимается полиция.

Цифры

В 2017 году в Алтайском крае возбудили 193 уголовных дела против несовершеннолетних. За три месяца 2018 года таких дел оказалось 49. Большая часть преступлений — это кражи и грабежи, а также из сферы незаконного оборота наркотиков.