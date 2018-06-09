СКР: вымогавшая деньги барнаульская школьница заслуживает разбирательства в суде

Замруководителя краевого СКР Константин Мальцев прокомментировал нашумевшее дело о вымогательстве денег у 15-летней школьницы. Девочку избила пьяная сверстница, которой она якобы должны была деньги. Все происходящее снимали на видео. По мнению полковника юстиции, обвиняемая девочка совершила тяжкое преступление, за которое должна отвечать в суде.
Константин Мальцев,
замруководителя краевого СКР:
— Нам очевидно, что совершено преступление, и очевидно, что это вымогательство с применением насилия. Все уже, наверное, видели это видео. И мнение о безнаказанности, которое там присутствовало, и та дерзость, и показушность — все это заслуживает наказания.
В целом ситуация банальная: девочка потратила деньги, предназначавшиеся для оплаты работы репетиторов, перестала посещать занятия. А другая поставила в известность об этом учителей. Тогда наша обвиняемая выставила условие: "Раз ты рассказала, значит ты мне эти деньги и будешь компенсировать". И это был не просто единичный случай, это стало системой: первое требование было в декабре, а потом весной. Нельзя ребенку так себя вести.
Окончательную оценку действиям девочки даст суд, но в краевом СКР считают, что ее вина доказана.
Интересно, что родители потерпевшей занимают принципиальную позицию: они хотят рассмотрения дела в суде. Родители обвиняемой расследованию не препятствовали.
До этого случая вымогательница на учете не состояла, в поле зрения правоохранителей не попадала. Возможно, из-за возраста и положительных характеристик она получит мягкое наказание.
Что было на видео
На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.
Избиение, по всей вероятности, снимал мальчик. Позже неизвестные подростки сломали ему нос. Этим делом занимается полиция.
Цифры
В 2017 году в Алтайском крае возбудили 193 уголовных дела против несовершеннолетних. За три месяца 2018 года таких дел оказалось 49. Большая часть преступлений — это кражи и грабежи, а также из сферы незаконного оборота наркотиков.
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