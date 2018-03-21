У школьницы, избитой в Барнауле девушками-подростками, вымогали деньги

В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. Женщина, травмы, насилие. Фото: СС0.

Как оказалось, драка, которую подростки записали на видео и выложили в сеть, произошла, по версии следствия из корыстных побуждений. Как рассказали в Следкоме, 15-летняя школьница потребовала у своей 16-летней знакомой отдать ей под надуманным предлогом шесть тысяч рублей. Потерпевшая отказалась платить. Тогда первая решила наказать девушку.

9 марта подозреваемая в вымогательстве школьница вместе со своей подругой в подъезде многоквартирного дома по улице Панфиловцев жестоко избили отказавшуюся платить девушку. При этом велась съемка драки, а видео транслировалось в социальную сеть.

Пострадавшая получила ушибы, но ее здоровью ничего не угрожает, рассказали ранее в СКР.

Что было на видео

На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют о бетонный пол. Одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

Как могут наказать нападавших

Снимок избитого мальчика из больницы.

Девушки могут избежать уголовного наказания за избиение, так как им нет 16 лет, а травмы, которые они нанесли пострадавшей, легкой степени тяжести. А вот за вымогательство, совершенное с применением насилия, для взрослых существуют следующие варианты наказания: лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Еще один пострадавший

Избиение, по всей вероятности, снимал мальчик, которому позже неизвестные подростки сломали нос. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм. Если выяснится, что избившие мальчика злоумышленники старше 14 лет, им может грозить уголовная ответственность. Переломы носа и челюсти чаще всего квалифицируют как вред здоровью средней тяжести. За это можно получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.