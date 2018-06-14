Уволенная из-за фото в купальнике учительница вернется на работу в школу

Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.

Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — сказал Крылич.

Напомним, увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога.

Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди. Организатор акции Иван Платонов сообщил "РИА Новости", что только в его сообществе уже приняли участие в акции более ста учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.

Иван Планотов,

организатор акции #УчителяТожеЛюди: