Уволенная из-за фото в купальнике учительница вернется на работу в школу

Учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике, сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич.
Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.
Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.
"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — сказал Крылич.
Напомним, увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога.
Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди. Организатор акции Иван Платонов сообщил "РИА Новости", что только в его сообществе уже приняли участие в акции более ста учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.
Иван Планотов,
организатор акции #УчителяТожеЛюди:
- Надеюсь, что эта акция сможет исправить ситуацию с ущемлением учителей в их правах на отдых и частную жизнь. Как показывают комментарии к фото, многие люди поддерживают педагогов в этой борьбе. Но находятся и те, кто считает это недопустимым. Все это показывает, что лед сдвинулся с мертвой точки, а вот к чему это приведет, покажет время.
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