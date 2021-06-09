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Токсичный шоу-бизнес: продюсер Лободы прекратила работу с певицей после скандала с Киркоровым

Музыкальный продюсер Нателла Крапивина объявила о прекращении работы с певицей Светланой Лободой.

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
instagram.com/fkirkorov

Заявление прозвучало сразу после того, как народный артист Филипп Киркоров разместил в соцсети видеообращение, в котором резко высказался в адрес продюсера, обвинив ее в угрозах, дискриминации и плагиате и назвав «гусеницей», пишет «МК».

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы», — написала Крапивина в своем Instagram.

И добавила, что не хочет «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

Что произошло

Скандал разгорелся после высказываний Крапивиной о недавней музыкальной премии, пишет «Росбалт».

Так, она заявила о «цирке уродов», о том, что Роскосмосу так же далеко до Илона Маска, как остальным артистам до ее Лободы, и сказала, что ей стыдно за коллег.

Более того, она довольно резко высказалась в адрес Киркорова и блогера Давы, много общавшихся на премии. По ее утверждению, «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Филипп Киркоров в ответ заявил, что не приемлет любые формы дискриминации, а Лободу и Крапивину назвал гусеницами, которые не помогают молодым, а лишь копируют номера известных артистов.

Он также напомнил о словах Крапивиной в его адрес.

«Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Тебе явно нужен человек, который будет сверять твои посты с этическим кодексом. А я исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках», — заявил он.

Бесогон

Ранее режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку, сведя все на шутку про Киркорова.

Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й.

Интересно, что оправдался он за очень изящно, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова.

«Я просто увидел совершенно седого Киркорова и решил, что у нас 143 фестиваль. Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сюда. Особенно тем, кто приехал в это тяжелое для всех время», — заявил Михалков.

Однако такая шутка короля российской эстрады не обидела, а повеселила. В своем Instagram Киркоров написал, что ему приятно ассоциироваться у самого Никиты Михалкова с будущим.

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