Тоскливая Ляйсан Утяшева с «грязным лицом» нарвалась на неодобрение поклонников

Российская телеведущая и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась кадрами из новой фотосессии, которые были выполнены в черно-белой гамме.

Комплиментов пользователи сети почти не оставили.

Многие посчитали, что на снимках Утяшева получилась не слишком удачно — фотограф якобы зря сделала снимки в черно-белой гамме. Из-за чего лицо 34-летней Ляйсан с веснушками стало казаться «грязным», падающие тени обострили возрастные изменения.

Многие обратили внимание, что у телеведущей грустный и потухший взгляд.

«Увы, не скажу, что игра тенями удачная», «Что-то с глазами стало, Ляйсан, взгляд стал какой-то тоскливый, потухший. Вы красивая женщина, но глаза выдают печаль», «Какое-то „грязное“ лицо», «Я думала, Ляйсан симпатичная, а теперь смотрю и ужасаюсь», «Как-то вас там состарили», — пишут комментаторы.

Некоторых комментаторов вообще напугали опубликованные фото.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами, пишет mail.ru.

Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.