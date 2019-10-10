Тоскливая Ляйсан Утяшева с «грязным лицом» нарвалась на неодобрение поклонников

Комплиментов пользователи сети почти не оставили.
Многие посчитали, что на снимках Утяшева получилась не слишком удачно — фотограф якобы зря сделала снимки в черно-белой гамме. Из-за чего лицо 34-летней Ляйсан с веснушками стало казаться «грязным», падающие тени обострили возрастные изменения.
Многие обратили внимание, что у телеведущей грустный и потухший взгляд.
«Увы, не скажу, что игра тенями удачная», «Что-то с глазами стало, Ляйсан, взгляд стал какой-то тоскливый, потухший. Вы красивая женщина, но глаза выдают печаль», «Какое-то „грязное“ лицо», «Я думала, Ляйсан симпатичная, а теперь смотрю и ужасаюсь», «Как-то вас там состарили», — пишут комментаторы.
Некоторых комментаторов вообще напугали опубликованные фото.
Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами, пишет mail.ru.
Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.
Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.