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Три певицы устроили обнаженный фотобаттл в Instagram на 8 марта

На Международный женский день Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Певица лежала голой в постели, чуть укрывшись одеялом, а рядом с ней были типичные подарки на 8 марта: цветы и шампанское. Ее спародировали две другие певицы — Анна Плетнева и Настя Каменских.

Настя Каменских.
Настя Каменских.
instagram.com/kamenskux

Седокова пожелала, чтобы у всех были каждое утро розы и шампанское.

Плетнева решила вступить в баттл и также улеглась обнаженной на белые простыни, но вместо цветов и вина у нее были швабра, ведро, комнатное растение.

Ведра, швабры и щетки — вот лучшие друзья девушек! Они нас никогда не обманут, не бросят, не подведут! Да здравствует 8 марта и #полезныеподарки!

Поклонники артисток сразу стали спорить, кто из девушек круче. Но тут в дело вмешалась Настя Каменских. Она не стала раздеваться полностью, но приняла подобную позу. Своим фото украинская певица в очередной раз решила прорекламировать песню «Попа как у Ким».

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