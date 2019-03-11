Три певицы устроили обнаженный фотобаттл в Instagram на 8 марта

На Международный женский день Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Певица лежала голой в постели, чуть укрывшись одеялом, а рядом с ней были типичные подарки на 8 марта: цветы и шампанское. Ее спародировали две другие певицы — Анна Плетнева и Настя Каменских.