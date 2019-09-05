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«Трусы забыла?»: фанатов возмутил вид Серябкиной на квадроцикле

Поклонники певицы Ольги Серябкиной обсуждают видео, которая артистка выложила в Instagram. Девушка катается на квадроцикле Yamaha в прозрачных лосинах. Самые внимательные фанаты решили, что звезда забыла надеть нижнее белье.

Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина.
https://www.instagram.com/serebro_official/

«Камуфляжная вечеринка reborn)) Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке», — подписала видео Серябкина.

Пока одни поклонники восхищались длинными развевающимися волосами певицы, другие посчитали, что девушка не надела белье:

«В любой непонятной ситуации — снимай трусы»

«Это сейчас так модно стало голышом по лесу на квадрике?»

Среди подписчиков нашлись те, кто предположил, что у певицы просто лосины телесного цвета, а сама она «богиня красоты».

3 августа экс-солистка группы SEREBRO выступила с ночным концертом в Яровом, а в июле в Altai Palace.

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