«Трусы забыла?»: фанатов возмутил вид Серябкиной на квадроцикле

«Камуфляжная вечеринка reborn)) Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке», — подписала видео Серябкина.
Пока одни поклонники восхищались длинными развевающимися волосами певицы, другие посчитали, что девушка не надела белье:
«В любой непонятной ситуации — снимай трусы»
«Это сейчас так модно стало голышом по лесу на квадрике?»
Среди подписчиков нашлись те, кто предположил, что у певицы просто лосины телесного цвета, а сама она «богиня красоты».
3 августа экс-солистка группы SEREBRO выступила с ночным концертом в Яровом, а в июле в Altai Palace.