Убивает ли жара комаров: при какой температуре кровососов становится меньше

Живучие надоеды ежедневно пьют человеческую кровь и не собираются отступать. Почему комарам не страшна жара - разбор altapress.ru

Комары являются довольно прихотливыми насекомыми, несмотря на то, что кусают всех подряд. Насекомое предпочитает теплую, но не жаркую погоду. Идеальная температура для комаров от +12 до +25 градусов. Аномальный холод ниже 0 градусов и жару выше 40 комары не переносят.

Ученые объясняют это тем, что самки в таких условиях не способны откладывать новых паразитов. Слишком холодная погода возьмет комара в оцепенение, в то время как жаркая — высушит. Однако подобно тараканам и всем «нечистям», комары научились приспосабливаться и жару они переживают в тенистых местах.

Комары избирательны, поэтому чаще всего их можно встретить у воды. Ровно там же они подвешивают своих куколок вниз головой, тем самым обеспечивая покой и полноценное перевоплощение в имаго. Дело в том, что личинки комаров дышат при помощи специальной трубки и водная среда им необходима.

Комар. Укус Altapress.ru

При какой температуре комары активны меньше всего

В жару комары могут спокойно существовать - их спасает тень и источники воды. В погоду +40 и без воды комары умирают. Это может сократить их численность, но не убьет всю популяцию.

+10-12 градусов - низкая активность

+15-25 градусов - высокая активность

выше +30 градусов - снижается

выше +40 градусов - резко снижается

Как отпугнуть от себя комаров

Первый вариант — свести комаров с ума ярким светом. Они летят на тепло, излучаемое лампой, и умирают от ожога всего тельца. Например, активен ультрафиолетовый свет с длиной волны порядка 300-400 нм.

Ученые предполагают, что УФ-свет заставляет теряться в пространстве и отпугивает комаров. Но, к сожалению, источники УФ-излучения небезопасны для людей.

Рой комаров. Лето. CC0

Лайфхак Обычные лампы накаливания и галогенные лампы хорошо борются с комарами, их можно разместить на даче или даже дома.

Второй вариант скорее защищает от комаров, нежели убивает их. Это ароматерапия: ментол, лаванда, герань, ваниль, гвоздика, эвкалипт. Запахи масел смешиваются с феромонами человека и начинают путать комариху — ей будет сложнее выбрать жертву.

Таким образом, большой человек практически бессилен перед маленьким комаром. Можно лишь использовать средства защиты и избегать теневых мест в жаркую погоду.

Елизавета Лемешкина

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