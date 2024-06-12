Как справиться с укусами комаров и мошек и чем они могут быть опасны

Всем хороши весна и лето, если бы "не комары да мухи". А ещё пчёлы, осы, шершни и слепни. Как защититься от всех этих кусачих во время поездок на природу?

Жалящие (пчёлы, осы, шершни, шмели, оводы)

Через 15-20 минут место их укусов распухает, краснеет, зудит, жжётся и болит.

Что делать? Если жало осталось в ранке, извлеките его, затем обработайте поражённое место любым дезсредством (спиртом, хлоргексидином, перекисью водорода, марганцовкой) либо же просто холодной водой. Чтобы снять отёк, приложите минимум на 30 минут лёд или полотенце, смоченное холодной водой. Примите внутрь антигистаминный препарат. Пейте как можно больше негазированной чистой воды, сладкого тёплого чая: это снимет общую интоксикацию.

Если возникла астматическая одышка (стремительный вдох и удлинённый выдох с грудным свистом), нарушилось дыхание, появились тошнота, рвота, головокружение, озноб, судороги, невнятная речь - немедленно вызывайте скорую. Это может быть анафилаксия, которую способны спровоцировать укусы осы, пчелы, шершня. Такая аллергия немедленного типа нередко приводит к смерти. Причём перечисленные выше симптомы развиваются молниеносно!

Кровососущие (клещи, комары, мошки, слепни)

Комары. freepik.com/Freepik

Укусы их очень болезненны, ведь кровососы вводят под кожу токсичную слюну, которая локально вызывает покраснение, зуд, боль, отёк, мелкую сыпь.

Что делать? Промойте поражённое место водой (маленьким можно с детским мылом) или дезсредством и приложите лёд либо холодный компресс. Затем намажьте его гелем с антигистаминным, противозудным действием или настойкой прополиса. Допустимо каждые 15 минут прикладывать ватный тампон с раствором пищевой соды (1 ч. л. на 1 ст. воды). Тоже снимает зуд. При необходимости примите антигистаминное.

Одевайтесь в светлое, потому что тёмная одежда поглощает солнечный свет, вы будете нагреваться сильнее, а значит, скорее станете приманкой для комаров.

Муравьи

При попадании муравьиной кислоты на слизистые тоже возникает жжение, зуд, припухлость, покраснение.

Что делать? Обработайте поражённое место спиртосодержащим раствором. Приложите холодный компресс или лёд. Затем нанесите гидрокортизоновую мазь либо любой гель-антисептик. При отсутствии аптечных препаратов поможет сок растений с инсектицидными свойствами: одуванчика, пижмы, подорожника, алоэ (на выбор). У аллергиков при укусе муравья возможны снижение давления, отёчность лица и горла, головокружение. В этом случае незамедлительно обращайтесь к врачу.

Важно помнить!

Комары. freepik.com/brgfx

Множественные укусы кровососов, особенно когда нападёт сразу полчище (доза аллергена имеет значение), приводят к тяжёлым аллергическим реакциям или гнойным воспалениям кожи, возникающим из-за расчёсов укушенного места. Об аллергии говорит размер пятна (расползлось на площадь более 10 см), оно сильно отекло или стало плотным, а также если появились крапивница либо иные высыпания, возникли любые другие симптомы (высокая температура, кашель, першение в горле, слабость). Обращайтесь к врачу! Опасность укусов насекомых зависит от возраста пострадавшего (чем меньше - тем опаснее), но в большей степени - от реакции иммунной системы и наследственности. Особенно привлекательны для комаров дети с их нежной тонкой кожей, которую легко прокусить.