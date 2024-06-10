Крути педали: 6 поводов почаще совершать велосипедные прогулки летом

В мире больше миллиарда человек ездят на велосипедах. И правильно делают, ведь это не только самый экологичный транспорт, но и спасение от инфаркта, ожирения и прочих неприятностей.

Для городских жителей велоспорт - отличный способ компенсировать недостаток движения в повседневной жизни и выплеснуть весь негатив, который накопился за время напряжённой работы. Чем еще полезны велосипедные прогулки, выяснил журнал "Телепарк" .

1. Фитнес на колёсах

Езда на велосипеде считается отличной фитнес-тренировкой. За час в седле можно потерять от 500 до 730 ккал в зависимости от интенсивности катания. При этом лениться во время прогулки как-то не очень удобно. Не будешь же идти и катить рядом велосипед! Езда на велосипеде прекрасный вариант для людей с лишним весом, мышцы работают, но нагрузка не приходится на спину и суставы, как при беге. При этом "педальный конь" - гениальный кардиотренажёр.

2. Железные нервы

Любая двигательная активность так или иначе способствует выработке эндорфинов. Если верить исследованиям, поездка на велосипеде - самый быстрый способ получить дозу гормонов счастья. Достаточно провести в седле всего восемь минут и не слишком при этом усердствовать. К тому же, езда на велосипеде - лучший способ отвлечься от неприятных мыслей. Пара километров на приличной скорости - и всё лишнее из головы вылетит. Циклические виды спорта как раз тем и хороши, что приводят в порядок мысли и чувства.

3. Сердечный друг

Регулярное катание на велосипеде снижает риск инфаркта миокарда. Физические нагрузки снижают уровень "плохого" холестерина, избыток которого в организме вызывает склероз кровеносных сосудов, и, наоборот, повышают уровень "хорошего". Однако следует иметь в виду, что велопрогулка на скорости более 15 км/ч с преодолением крутых холмов и препятствий в виде песчаных насыпей может дать обратный эффект. Чрезмерно нагружать сердце никому не полезно.

Велопрогулка. freepik.com/freepik

4. Вентиляция лёгких

Во время длительных, хотя бы в течение часа, велосипедных прогулок лёгкие человека работают на полную катушку. Кровь обогащается кислородом, который питает мозг и прочие жизненно важные органы, что благотворно сказывается на работоспособности и памяти. Конечно, все понимают, что рейс по обочине оживлённой автострады вряд ли принесёт пользу лёгким, поэтому прокладывать маршрут лучше на природе.

Говорят, что велоспорт особенно полезен курильщикам: благодаря принудительной вентиляции лёгкие быстрее освобождаются от токсических веществ, получаемых при вдыхании табачного дыма.

5. С любовью к ногам

Людям, имеющим генетическую предрасположенность к варикозному расширению вен, очень полезно крутить педали. В момент совершения вращательных движений кровь начинает с утроенной скоростью циркулировать по кровеносным сосудам ног, нигде не застаиваясь. Во время катания полностью отсутствует ударная нагрузка, а это полезно для суставов; во-вторых, ноги сгибаются-разгибаются, из-за чего вокруг вен постоянно меняется давление, а кровоток ускоряется в несколько раз. При варикозе однозначно вредны все динамические виды спорта вроде футбола и баскетбола, а также степ-аэробика и тренировки с гантелями. А вот велосипед - самое то!

6. Следите за дорогой!

Глаза велосипедиста, по сути, выполняют функцию радаров: где бы ни пролегал маршрут, по лесным тропам или тротуарам, за дорогой приходится следить. Взгляд будет фокусироваться то на препятствии, находящемся прямо перед носом, то на кочке, что маячит впереди. Такая тренировка глазных мышц снижает риск возникновения близорукости и обостряет зрение.