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Удивительные и вычуные наряды звезд российского шоубизнеса на «Новой волне» в Сочи

10 сентября в Сочи прошла церемония закрытия фестиваля «Новая волна 2018». Во время этого этого музыкального конкурса Игоря Крутого звезды отечественного шоу-бизнеса удивляли публику необычными нарядами. Например, главные «хулиганы» прошедшей недели, исполнители шокирующей песни «Ibiza» Киркоров и Басков удивили публику в Сочи яркими нарядами и колготками а-ля татуировки:

Крип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Крип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Скрин с YouTube

Александр Панайотов показался в пиджаке в цветочки:

Билан вышел с певицей Полиной Гудиевой, роман с которой приписывают Диме СМИ:

Другие звезды тоже нашли чем удивить. Так Ани Лорак сменила много образов от светской львицы в черном платье-футляре с глубоким декольте до праздной отдыхающей в шортах и блузе. Лолита как всегда шокировала открытыми частями своего облегающего платья. Юлианна Караулова показалась в серебристом комбинезоне с открытой спиной. А Жасмин показалась в красном платье с высоким вырезом сбоку.

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