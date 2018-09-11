Удивительные и вычуные наряды звезд российского шоубизнеса на «Новой волне» в Сочи

Александр Панайотов показался в пиджаке в цветочки:
Билан вышел с певицей Полиной Гудиевой, роман с которой приписывают Диме СМИ:
Другие звезды тоже нашли чем удивить. Так Ани Лорак сменила много образов от светской львицы в черном платье-футляре с глубоким декольте до праздной отдыхающей в шортах и блузе. Лолита как всегда шокировала открытыми частями своего облегающего платья. Юлианна Караулова показалась в серебристом комбинезоне с открытой спиной. А Жасмин показалась в красном платье с высоким вырезом сбоку.