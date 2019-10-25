Украинец, которого бьют и унижают на российских телешоу, попал в реанимацию

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, заядлый участник телешоу на российском телевидении, попал в реанимацию. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Twitter-аккаунт экс-спикера МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константина Долгова.

Ковутн «чуть не умер», заявил Долгов, потому что «неудачно попарил ноги».

«Обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — сообщил он.

«КП» позвонила самому Ковтуну. Но тот резко отказался от разговора.

Ковтун возглавляет центр исследования общественных процессов «Эксперт» и появляется в телепередачах в качестве эксперта по Украине. На съемках его нередко унижают и бьют. Телеведущий Владимир Соловьев предрек Ковтуну жизнь «в канаве в городе Киеве», если его перестанут звать на российское ТВ.

По данным «КП», Вячеслав Ковтун участвует в политических батлах за солидный гонорар — в месяц до одного миллиона рублей.

В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что выступает против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах.