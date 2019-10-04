Путин раскритиковал российские телепрограммы об Украине

Президент РФ Владимир Путин выступает против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах — об этом глава государства заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Как не покажется странным, даже государственные <российские телевизионные> каналы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, это неправильно», — цитирует ТАСС российского лидера.

Ранее ведущий шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов <супруг журналистки Ольги Скабеевой> публично признал, что рейтинг передач об Украине гораздо выше, чем программ о внутренней политике России. Россияне не слишком хотят слышать о проблемах в своей стране, а предпочитают смотреть дискуссии и ток-шоу об украинской политической жизни, уверен Попов.

До этого телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ. Кроме того, Соловьев признался в телеэфире, что многие российские зрители требуют убрать украинского политолога Вячеслава Ковтуна из эфира, поскольку тот говорит много «несуразностей», пишет Nation News.