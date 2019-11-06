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Украинская певица прокомментировала скандал после премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv прокомментировала скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“» в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards в испанской Севилье.

Maruv.
Maruv.
www.instagram.com/maruvofficial

Артистка обвинила СМИ в невежестве и «перекручивании фактов».

«Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», — написала Maruv в Instagram.

Певица подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любой стране, пишет РИА Новости.

«Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка», — написала Maruv.

Maruv номинировали на премию «Лучший артист „MTV Россия“» она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее «лучшей российской певицей».

Пользователи соцсетей писали, что MTV «ошиблись со страной», и в шутку предлагали украинскому правительству определить, «зрада это или перемога», пишет mail.ru.

Поклонники певицы не остались в стороне: «Совершенно не важно из какой Вы страны, какие флаги и т.д. Самое главное — наслаждаться творчеством. И да, совершенно не вижу ничего плохого в украинцах. Я из России. Это не делает меня ни хуже, ни лучше. А дебилов во всех странах достаточно».

Российская аудитория узнала о Maruv после ее отказа от участия в «Евровидении» от Украины. По контракту Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) должна была прекратить гастроли в России. Певица назвала такие условия «кабальными».

Микрофон.
Микрофон.
СС0

Летом Maruv дважды выступала со своей командой в Алтайском крае — в развлекательном комплексе Altai Palace и Яровом.

Maruv была на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии. Выступление украинской артистки вызвало бурные овации у публики. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая присутствовала на фестивале в качестве почетного гостя. Пугачева встретила выступление Maruv криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Примадонна осталась в восторге от впечатляющего вокала и пластики артистки.

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