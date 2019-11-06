Украинская певица прокомментировала скандал после премии «MTV Россия»

Артистка обвинила СМИ в невежестве и «перекручивании фактов».

«Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», — написала Maruv в Instagram.

Певица подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любой стране, пишет .

«Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка», — написала Maruv.