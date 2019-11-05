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5 ноября
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Украинская певица стала лучшим исполнителем по версии MTV Russia

Украинская певица Maruv стала лучшим исполнителем по версии MTV Russia. Награду она получила на церемонии MTV Europe Music Awards в испанской Севилье.

Maruv.
Maruv.
www.instagram.com/maruvofficial

Среди российских музыкантов на награду претендовали рэперы Face и Noize MC, группа Little Big и певица Zivert, пишет «Медуза».

Российская аудитория узнала о Maruv после ее отказа от участия в «Евровидении» от Украины. По контракту Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) должна была прекратить гастроли в России. Певица назвала такие условия «кабальными».

В номинации от MTV Russia всегда участвовали музыканты из СНГ: на Украине нет своего MTV, поэтому они с 2013 года выдвигаются от российского канала. Так, два года назад в этой номинации победил украинский исполнитель Иван Дорн.

Яна Чурикова,
руководитель телеканала MTV Russia:

Мы, учитывая специфику, в которой мы работаем и живем, в отличие от всех остальных мировых коллег, очень четко сформулировали название нашей номинации. Она звучит как «лучший артист по версии MTV Russia». Мы не утверждаем, что артист российский, мы не ставим в номинацию только россиян. Соответственно, здесь в номинации артисты, которые есть в ротации телеканала MTV Russia. Следовательно, это номинация не от территории, не от страны, а от канала.

В номинациях MTV ЕМА «Лучшая песня» победителем стала американская певица Билли Айлиш с хитом Bad Guy, награду «Лучший клип» забрала Тэйлор Свифт, а в категории «Лучший исполнитель» выиграл Шон Мендес.

Летом Maruv дважды выступала со своей командой в Алтайском крае — в развлекательном комплексе Altai Palace и Яровом.

Maruv была на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии. Выступление украинской артистки вызвало бурные овации у публики. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая присутствовала на фестивале в качестве почетного гостя. Пугачева встретила выступление Maruv криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Примадонна осталась в восторге от впечатляющего вокала и пластики артистки

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