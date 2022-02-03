3 февраля
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Ужалила в ягодицу смертельно опасная медуза королеву красоты

Королева красоты из Великобритании подверглась нападению смертельно опасной кубомедузы на острове Маврикий и провела два дня в больнице, сообщает Daily Star.

Медузы.
Медузы.
СС0

Красавица отправилась искупаться с подругами в океане. После она решила не забираться обратно в лодку, а доплыть до пляжа самостоятельно. Именно тогда медуза ужалила ее.

«Я не торопясь плыла к берегу, любуясь видом пляжа, когда почувствовала что-то на нижней части тела. Сначала я подумала, что это водоросли, но потом ногу начало сильно щипать», — поделилась подробностями происшествия «Мисс Англия» 2020 года Пратиштхи Раут.

Добравшись до номера, она обнаружила, что ее ноги и ягодицы покрыты сыпью, похожей на ожог от кипятка. Сыпь продолжала распространяться.

«Боль была страшной, как будто кто-то вылил на мое тело кипяток, и кожа начала плавиться. Я ни сидеть, ни ходить не могла», — описала страдания королева красоты.

Сотрудники отеля вызвали «скорую», пишет Lenta.ru. В итоге Раут пришлось провести два дня в больнице, принимая множество лекарств, чтобы остановить распространение сыпи.

О медузе

Скорее всего, девушка стала жертвой нападения одного из представителей класса кубомедуз, которых иногда называют самыми опасными медузами в мире.

Класс насчитывает около 20 видов. Укус некоторых из них действительно может серьезно повредить здоровью и даже привести к смерти.

Ранее гигантские медузы атаковали российский курорт.

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