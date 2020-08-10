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Туризм

Гигантские медузы атаковали российский курорт

Нашествие огромных медуз в станице Должанская Краснодарского края испугало отдыхающих, сообщает TourDom.

Медузы.
Медузы.
СС0

Отдельные особи медуз достигают 40 сантиметров в диаметре. Такого на Азовском море, отметили россияне, они «не видели за всю свою жизнь», пишет Lenta.ru.

«Медузы тут бывают в августе, но не в таком количестве и не столь большого размера. Люди говорят, что крупные виды приплыли с Черного моря. К счастью, они совершенно безобидны, не жалят, в отличие от своих средиземноморских собратьев», — рассказала местная жительница.

Ранее исследователи провели анализ генома одной из крупнейших в мире медуз и обнаружили, что ее яд содержит около 200 токсинов. Она вырастает до 2 метров в диаметре и достигает веса 200 кг. Медуза Номура населяет преимущественно Желтое и Восточно-Китайское моря.

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