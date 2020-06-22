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Жизнь

У 200-килограммовой медузы обнаружили две сотни токсинов

Исследователи провели анализ генома одной из крупнейших в мире медуз и обнаружили, что ее яд содержит около 200 токсинов, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Proteome Research.

Медузы.
Медузы.
СС0

Медуза Номура населяет преимущественно Желтое и Восточно-Китайское моря. Она вырастает до 2 метров в диаметре и достигает веса 200 кг.

Каждый год от яда гигантского существа страдают сотни ничего не подозревающих пловцов. Он вызывает сильную боль, за которой следуют покраснение и отек. Укусы могут привести к шоку и даже смерти.

Сложный анализ биополимеров медузы показал, что животное вырабатывает более двух сотен токсинов, комбинируя их в сложный «коктейль», пишет mail.ru. При этом каждый из токсинов воздействует на организм жертвы по-своему.

Химия яда настолько загадочная, что ученым так и не удалось идентифицировать в этом большом наборе те токсины, которые могут привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в новосибирском океанариуме в ходе экспериментов вывели ушастых медуз. В «Дельфинии» отметили, что такой эксперимент исследователи-аквариумисты проделали впервые. В итоге появились полсотни ушастых аурелий.

Медузы, тело которых на 98% состоит из воды, выглядят как настоящие инопланетные существа.

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