У 200-килограммовой медузы обнаружили две сотни токсинов

Медуза Номура населяет преимущественно Желтое и Восточно-Китайское моря. Она вырастает до 2 метров в диаметре и достигает веса 200 кг.
Каждый год от яда гигантского существа страдают сотни ничего не подозревающих пловцов. Он вызывает сильную боль, за которой следуют покраснение и отек. Укусы могут привести к шоку и даже смерти.
Сложный анализ биополимеров медузы показал, что животное вырабатывает более двух сотен токсинов, комбинируя их в сложный «коктейль», пишет mail.ru. При этом каждый из токсинов воздействует на организм жертвы по-своему.
Химия яда настолько загадочная, что ученым так и не удалось идентифицировать в этом большом наборе те токсины, которые могут привести к летальному исходу.
Ранее сообщалось, что в новосибирском океанариуме в ходе экспериментов вывели ушастых медуз. В «Дельфинии» отметили, что такой эксперимент исследователи-аквариумисты проделали впервые. В итоге появились полсотни ушастых аурелий.
Медузы, тело которых на 98% состоит из воды, выглядят как настоящие инопланетные существа.