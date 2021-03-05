В Барнауле расклеили странные ориентировки

На улицах Барнаула появились необычные ориентировки с изображениями девушек, которых якобы разыскивает полиция.

На листовках, помимо характеристик разыскиваемых, также есть номер телефона, по которому следует обратиться.

Промо-ориентировки. пресс-служба ТНТ

Дозвонившись, можно услышать голос одной из девушек, которая призывает не беспокоиться. Как оказалось, это промо-акция к выходу нового комедийного сериала ТНТ «Девушки с Макаровым».

Разыскиваемые девушки — это актрисы сериала, пояснили в пресс-службе телеканала.

«"Девушки с Макаровым» (16+) — это история о том, как в полицейском отделе московского района Бутово будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров (Павел Майков) и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга", — рассказали на ТНТ.

Премьеру можно посмотреть 9 марта в 20:00.

Ранее на ТНТ вышла многосерийная психологическая драма «Полет» режиссера Петра Тодоровского. Одни из главных ролей в нем сыграли Никита и Михаил Ефремовы.