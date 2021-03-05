В Барнауле расклеили странные ориентировки

На листовках, помимо характеристик разыскиваемых, также есть номер телефона, по которому следует обратиться.
Дозвонившись, можно услышать голос одной из девушек, которая призывает не беспокоиться. Как оказалось, это промо-акция к выходу нового комедийного сериала ТНТ «Девушки с Макаровым».
Разыскиваемые девушки — это актрисы сериала, пояснили в пресс-службе телеканала.
«"Девушки с Макаровым» (16+) — это история о том, как в полицейском отделе московского района Бутово будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров (Павел Майков) и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга", — рассказали на ТНТ.
Премьеру можно посмотреть 9 марта в 20:00.
Ранее на ТНТ вышла многосерийная психологическая драма «Полет» режиссера Петра Тодоровского. Одни из главных ролей в нем сыграли Никита и Михаил Ефремовы.