В Барнауле спрятали тайник с сертификатом на поездку в Африку

Барнаул стал один из тех городов, где перед премьерой нового сезона «Последнего героя» спрятали тайник с сертификатом на поездку. Его нужно отыскать раньше остальных.
«Точное местоположение приза в Барнауле будет зашифровано в специальном QR-коде, который ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске 6 февраля в 19:00», — сообщили представители телеканала.
В новом сезоне участники шоу отправляются на Занзибар — остров с коварными приливами и смертельно опасной змеей черная мамба.
За победу будут бороться победители и участники предыдущих сезонов — Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.
Им противостоит «племя телезрителей», собранное по итогам открытого всероссийского кастинга.
Ведущей шоу снова стала актриса Яна Троянова.
Премьера нового сезона стартует 6 февраля в 19:00.
Ранее житель Барнаула нашел клад с золотом в Нагорном парке, который спрятал телеканал ТНТ.