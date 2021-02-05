В Барнауле спрятали тайник с сертификатом на поездку в Африку

Жители Барнаула могут попытать удачу и лично попасть на съемки финала шоу « Последний герой » в Африке, сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3, где выходит шоу.

Барнаул стал один из тех городов, где перед премьерой нового сезона «Последнего героя» спрятали тайник с сертификатом на поездку. Его нужно отыскать раньше остальных.

«Точное местоположение приза в Барнауле будет зашифровано в специальном QR-коде, который ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске 6 февраля в 19:00», — сообщили представители телеканала.

В новом сезоне участники шоу отправляются на Занзибар — остров с коварными приливами и смертельно опасной змеей черная мамба.

За победу будут бороться победители и участники предыдущих сезонов — Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Им противостоит «племя телезрителей», собранное по итогам открытого всероссийского кастинга.

Ведущей шоу снова стала актриса Яна Троянова.

Премьера нового сезона стартует 6 февраля в 19:00.

Ранее житель Барнаула нашел клад с золотом в Нагорном парке, который спрятал телеканал ТНТ.