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В Китае создали генно-модифицированных близнецов, чтобы побороть страшную болезнь

В Китае официально подтвердили рождение близнецов Лулу и Наны с измененной структурой ДНК. Теперь младенцы имеют пожизненный иммунитет к ВИЧ. Дети появились на свет от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца.

Геном человека. ДНК.
Геном человека. ДНК.
СС0

Экспериментировавший с ДНК детей ученый Хэ Цзянькуй таким образом хотел добиться «личной славы и выгоды», пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Он проводил работу с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9) тайно от властей, без должного надзора, чем нарушал законодательство Китая. Эксперимент Хэ Цзянькуя был направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения ВИЧ на протяжении всей жизни.

Специалист в течение продолжительного времени занимался изменением генов мышей, обезьян, экспериментировал с эмбрионами человека в лаборатории.

Близнецы.
Близнецы.
открытые источники

Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, для выполнения редактирования генов эмбрионов человека. Всего в эксперименте участвовали восемь пар.

Еще одна участница опытов в данный момент беременна. За ней и родившимися близнецами организованно пристальное наблюдение медиков.

Несмотря на то, что с детьми пока все хорошо, Цзянькую за его деятельность грозит серьезное наказание. Власти КНР решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.

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