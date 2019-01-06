В самом алтайском районе Китая впервые засняли редкого снежного барса

Кадры получены из Синьцзян-Уйгурского автономного района, примыкающего к Монголии и считающегося самым алтайским.
Видео с этими представителями семейства кошачьих являются редкими в том числе и из-за того, что животные умеют отлично маскироваться.
Сейчас снежные барсы считаются уязвимым видом. Они обитают в России, преимущественно в отдаленных территориях Республики Алтай, Китае и странах Средней Азии.
Снежного барса отличают уникальные возможности по маскировке. Из-за этого, а также в связи с труднодоступностью мест, где обитает хищник, животное до сих пор мало изучено.