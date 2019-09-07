В семье Шукшиных делят авторские права на произведения писателя

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга «прокляла мужа матери — Бари Алибасова» в программе «Прямой эфир». Все началась из-за дележки имущества, а также авторских прав на произведения Василия Шукшина, пишет «КП». И все это при живой Лидии Николаевне.

Федосеевой-Шукшиной принадлежит основная доля наследства мужа, которая далее должна перейти наследникам актрисы — мужу и дочерям в равных долях. Продюсера Ольга в этом списке не видит, и, «чтобы Алибасову ничего не досталось, решает вопрос заранее».

Как пояснила адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, речь вовсе не о деньгах, а в интеллектуальных правах, касающихся произведений ее отца: права публиковать их, вносить изменения, разрешать театральные постановки, телепередачи.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина www.instagram.com/p/BwzLjUaA2sL/

Пока такие права принадлежат четверым наследникам писателя: основная доля — вдове, остальное — трем дочерям Шукшина: Ольге и Марии — от брака с актрисой, и Катерине — от его предыдущей жены, Виктории Софроновой.

Между родными сестрами Ольгой и Марией сложились сложные отношения, но у них общая цель — продвигать наследие отца, «ради которой они всегда договариваются», отметила юрист.

«Но представьте, что среди наследников вдруг появится чужой человек, которому имя Василия Макаровича совершенно неважно, а важны деньги. В мире искусства ведь много случаев, когда из-за распрей правообладателей забываются великие имена», — заявила она.

В какой-то момент Алибасов сам предложил Ольге написать отказную от наследства Василия Шукшина и разойтись миром, но потом пошел на попятную.

Отмечается, что авторский гонорар составляет порядка ста тысяч рублей в месяц. Плюс, когда заходит речь о посвященных памяти Шукшина телепрограммах, гонорары возрастают в разы и речь может идти и о семизначных суммах.

Напомним, Мария Шукшина приезжала на Шукшинский фестиваль-2019 всего на один день, чтобы представить спектакль «Калина красная», в ее графике не было поездки на родину отца в Сростки. Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе не посетила праздник.