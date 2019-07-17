Почему родственники знаменитого писателя проигнорируют Шукшинский фестиваль в Сростках

Известная российская актриса Мария Шукшина приедет на Шукшинский фестиваль-2019 всего на один день, чтобы представить спектакль «Калина красная», в ее графике нет поездки на родину отца в Сростки. Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе не посетит праздник. Об этом рассказала на пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Мария Шукшина приедет в Барнаул для участия в спектакле «Калина красная». Ее партнерами станут Андрей Мерзликин, Наталья Егорова и Сергей Никоненко.

Эту постановку по мотивам произведений Василия Шукшина сделал режиссер Дмитрий Петрунь в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Артистка также приедет в Барнаул для участия в спектакле.

Елена Безрукова говорит, что «Калина красная», безусловно, станет одной из изюминок «Шукшинских дней на Алтае-2019». Лето — не театральный сезон, поэтому в фестивале не делали ставок на такой «сценический компонент», но для «Калины красной» сделали исключение.

Мария Шукшина пробудет в Барнауле только один день и не поедет в Сростки. На это, по словам алтайского министра культуры, есть несколько причин. Во-первых, у Марии достаточно плотный съемочный график, во-вторых, она известна своей нелюбовью к широкой публичности: не выносит большого скопления людей. Актриса предпочитает камерные форматы, так что спектакль «Калина красная» станет для нее наиболее органичным способом отдать дань памяти отца.

Мария Шукшина рассказала на своей странице в Instagram, что сейчас снимается в новом проекте. Речь идет о фильме про 1980-е годы и советскую интеллигенцию, окончательное название еще не утверждено, есть только «кодовое рабочее» — «Интеллигентные люди». Выход ленты запланирован на 2020 год. Его режиссирует Ольга Субботина, пишут Дни.ru.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина www.instagram.com/p/BwzLjUaA2sL/

Бывшая супруга Василия Макаровича Лидия Федосеева-Шукшина вообще не приедет на фестиваль. «Конечно нам бы важно было видеть ее на празднике, но, если читаете новости, то знаете, что у нее не все просто со здоровьем», — сказала Елена Безрукова.

В середине июня в Москве 80-летнюю актрису госпитализировали, факт подтвердила дочь Шукшиной Ольга. Лидия Федосеева почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.

Ряд СМИ связал болезнь актрисы со скандалом вокруг отравления ее нынешнего супруга Бари Алибасова: состоянии Федосеевой ухудшилось из-за постоянных стрессов и переживаний, и она до сих пор не может оправиться.