В сети обсуждают фигуру Кети Топурии в пляжном наряде

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия опубликовала летние фото, на которых демонстрирует не только фигуру, но и модные пляжные наряды.

На этот раз она представила на суд публики слитный купальник персикового оттенка.

Поклонники похвалили Кети: «Это прекрасно, отдых определенно пошел вам на пользу», «В гармонии с собой и миром…», «Ах, какие ножки».

Не обошлось и без «диванных критиков», которые фигуру звезды не оценили: «Ну если по вашему идеал, плечи атлета, ноги кривые, коленки висят, бедра плоские и широкие, мышцы дряблые, то жаль ваши идеалы», пишет mail.ru.

Не так давно комментаторы набросились на Веру Брежневу и ее подругу из-за пляжных фото. Российская исполнительница певица Вера Брежнева и 32-летняя модель Елена Перминова встретились на отдыхе на Мальдивах и устроили фотосессию в купальниках. Но вместо комплиментов в свой адрес знаменитости получили порцию критики — комментаторам не понравились «слишком тощие» фигуры Брежневой и Перминовой, а также их купальники.