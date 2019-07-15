В сети обсуждают фото 71-летней Софии Ротару с «ровесницей"-невесткой

В сети сразу же принялись обсуждать новые снимки Ротару.

Многие отметили, что певица выглядит красивой и молодой.

Некоторые сказали, что певица выглядит как ровесница невестки: «Подпишите кто дочка, кто мама, а кто бабушка, так не поймешь».

«София Михайловна так молодо выглядит», «София Михайловна самая красивая», «София Михайловна сногсшибательная», — комментируют фото в сети, пишет mail.ru.

Нашлись и такие, кто недоволен «молодыми» снимками певицы: «Что значит сделать вовремя пластику. Но это не спасёт от увядания, жизнь и возраст свое возьмёт, надо уметь стареть красиво и совсем не нужно внешностью в 70 с хвостиком соревноваться с молодёжью и, в частности, со своей невесткой, надо думать о вечном».

Ранее София Ротару ошеломила поклонников фото в полупрозрачном платье-вышиванке. Снимки в стильном наряде, на которых 71-летняя Ротару к тому же позирует босиком, произвели настоящий фурор среди ее поклонников.