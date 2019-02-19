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19 февраля
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В сети обсуждают любимое фото Ларисы Гузеевой

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное фото, на котором запечатлена в молодости.

Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
Дмитрий Медведев и Лариса Гузеева.
kremlin.ru

«У каждого, наверное, есть любимая фотография и непонятно почему. Моя вот эта», — написала телеведущая.

Снимок восхитил поклонников актрисы и собрало множество комплиментов в ее адрес.

«Красавица Лариса. И стрижка прекрасная, это я вам как стилист говорю», «Колдунья, чародейка», «Действительно, классная фотография», «Ах, эти необыкновенные глаза», «Красавица — и тогда, и сейчас», «Я обожаю эту женщину. Эталон», «Глаза — океан. Какое же вы чудо, Лариса», «Зачаровывает!», «Вы зрелая, красивая, умная дама, знаете себе цену и цену жизни. Я любуюсь Вами и люблю слушать. Обожаю и беру пример!», — написали комментаторы, пишет mail.ru.

Ранее Лариса Гузеева присоединилась к флешмобу, в рамках которого пользователи Instagram делились снимками, сделанными в «лихие» 90-е.

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