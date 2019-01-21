В тайной комнате в центре Ташкента обнаружен уникальный клад

Здание, где обнаружен клад, было построено в 1870 году, рассказали в пресс-службе Академии наук Узбекистана. Выяснилось, что под подвалом здания находилось еще одно — потайное помещение, вход в которое был завален. Ученые обнаружили там редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуду, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов.

В центре Ташкента обнаружен клад предметов старины стоимостью миллион долларов (фоторепортаж)

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Часть найденных артефактов могла принадлежать генералу Джурабеку, пишет Газета.Ru. Обнаружены десятки документов времен Узбекского ханства — тюркского государства, образовавшегося в результате распада Белой Орды на территории современных Казахстана и России в первой половине XV века и просуществовавшего несколько десятилетий, сообщает kun.uz.

В числе найденных экспонатов есть предметы из коллекции великого князя Николая Константиновича Романова, который был навечно выслан из Петербурга по обвинению в краже бриллиантов своей матери и с 1881 года осел в Ташкенте. 27 января 1918-го он умер на даче в пригороде: по официальной версии, — от воспаления легких. Им была собрана, привезена из Петербурга и дополнена уже в Туркестане уникальная коллекция картин европейской и русской живописи. В 1919 году именно она явилась основной для создания в Ташкенте музея искусств.

Николай Константинович собирал также мраморные скульптуры, старинное оружие и другие предметы антиквариата. После своей смерти князь завещал имущество «любимому городу Ташкенту».

Стоимость клада может превышать $1 млн.

Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши, пишет bfm.ru.

Археологи предполагают, что клад был спрятан в 20-е годы во время Гражданской войны и борьбы с басмачами. По другой версии, коллекцию артефактов составил российский и советский ученый Николай Димо, пишет «РГ».

Находки взяты под государственную охрану.

Похищение века

Ранее сообщалось, что старинный клад из 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века был похищен при перевозке из Курской области в Москву. Когда коробка с древней находкой была доставлена в Гохран, эксперты обнаружили в ней лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер.