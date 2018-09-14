При перевозке в Москву клад с царскими золотыми монетами заменили на гаечные ключи

Старинный клад из 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века был похищен при перевозке из Курской области в Москву. Когда коробка с древней находкой была доставлена в Гохран, эксперты обнаружили в ней лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Золотые монеты обнаружил житель Курска Александр Снегирев, когда стал делать ремонт своего дома и поднял деревянные полы, пишет Газета.Ru. Он предположил, что клад, скорее всего, принадлежал его бабушке, у которой «были золотые руки: женщина хорошо шила, людей лечила, вот монеты ей и несли».

Снегирев отнес находку к нумизматам, чтобы оценить стоимость монет, которые были такими старыми, что мужчина не сразу понял, что они золотые. Скоро к нашедшему клад приехали полицейские и изъяли монеты общим весом 2,5 кг золота 99 пробы.

«Они сказали: проведут экспертизу, и если окажется, что на монетах нет криминала, то все мне вернут через десять дней», — приводит его слова kp.ru.

Специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность.

В этом случае по закону клад принадлежит государству. Мужчине — как нашедшему и сдавшему клад в пользу государства — полагалось 50% вознаграждения от его стоимости.

Суд постановил направить монеты времен Российской империи в Гохран в Москву. По словам Снегирева, в последний раз он видел золотые монеты в полиции, когда правоохранители в присутствии понятых запечатали и унесли коробку.

В настоящее время следствие пытается установить, кто и когда мог похитить клад. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи клада, отправленного в Москву из Курской области.