Семья алтайских кузнецов нашла бутылку с деньгами, спрятанную на курорте

Сегодня, 12:39.
Туризм

Под Белокурихой знаменитая женщина-кузнец Анна Билецкая и ее муж Евгений нашли бутылку с деньгами, спрятанную на курорте "безумными шляпниками" из Вятских Полян Олегом Уваровым и Валерием Смолюком, пишет "КП".

Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519.
Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519.
Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519.
Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519.

Эти два основателя музея головных уборов из Вятки, известные как "Безумные шляпники", приехали на Алтай, чтобы найти ценные головные уборы для своей шляпной коллекции. По пути Олег и Валерий прячут бутылки с деньгами и дают подсказки о их местонахождении.

Семья Билецких оказалась подписчиками группы "Hat Master" ВКонтакте. Там они и увидели информацию о первом денежном тайнике. О своей находке Анна рассказала в ВК.

Анна Билецкая,
кузнец:

— Ура!!!! Закладка на Алтае найдена!!! Спасибо Уварову Олегу и Смолюк Валерию — организаторам акции "Ищи клад на Алтае" — "Hat Master. Алтай" и группа компаний "Метелица".

Анна Билецкая.
Анна Билецкая.

Вятские шляпники планируют пробыть на Алтае до 31 мая и сделать еще несколько закладок.

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