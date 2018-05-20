Семья алтайских кузнецов нашла бутылку с деньгами, спрятанную на курорте

Под Белокурихой знаменитая женщина-кузнец Анна Билецкая и ее муж Евгений нашли бутылку с деньгами, спрятанную на курорте "безумными шляпниками" из Вятских Полян Олегом Уваровым и Валерием Смолюком, пишет "КП".
Эти два основателя музея головных уборов из Вятки, известные как "Безумные шляпники", приехали на Алтай, чтобы найти ценные головные уборы для своей шляпной коллекции. По пути Олег и Валерий прячут бутылки с деньгами и дают подсказки о их местонахождении.
Семья Билецких оказалась подписчиками группы "Hat Master" ВКонтакте. Там они и увидели информацию о первом денежном тайнике. О своей находке Анна рассказала в ВК.
Анна Билецкая,
кузнец:
— Ура!!!! Закладка на Алтае найдена!!! Спасибо Уварову Олегу и Смолюк Валерию — организаторам акции "Ищи клад на Алтае" — "Hat Master. Алтай" и группа компаний "Метелица".
Вятские шляпники планируют пробыть на Алтае до 31 мая и сделать еще несколько закладок.
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