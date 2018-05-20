Семья алтайских кузнецов нашла бутылку с деньгами, спрятанную на курорте

Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519. Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519. Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519. Семья кузнецов из Белокурихи нашла бутылку с деньгами от вятских шляпников. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/id378401519.

Эти два основателя музея головных уборов из Вятки, известные как "Безумные шляпники", приехали на Алтай, чтобы найти ценные головные уборы для своей шляпной коллекции. По пути Олег и Валерий прячут бутылки с деньгами и дают подсказки о их местонахождении.

Семья Билецких оказалась подписчиками группы "Hat Master" ВКонтакте. Там они и увидели информацию о первом денежном тайнике. О своей находке Анна рассказала в ВК.

Анна Билецкая,

кузнец:

— Ура!!!! Закладка на Алтае найдена!!! Спасибо Уварову Олегу и Смолюк Валерию — организаторам акции "Ищи клад на Алтае" — "Hat Master. Алтай" и группа компаний "Метелица".

Вятские шляпники планируют пробыть на Алтае до 31 мая и сделать еще несколько закладок.