"Безумные шляпники" едут на Алтай и будут прятать бутылки с деньгами

Основатели музея головных уборов из Вятки, известные как "Безумные шляпники", заявили, что поедут в Горный Алтай, чтобы найти новинки для своей шляпной коллекции. А по пути они хотят прятать бутылки с деньгами и давать подсказки о их местонахождении. Портал info.sibnet сообщает, что у изобретательных предпринимателей есть идея заехать и в Барнаул.
"Дом Шляп" расположен в Вятских Полянах. Его основатели - предприниматели и путешественники Валерий Смолюк и Олег Уваров планируют пробыть в Республике Алтай с 14 по 31 мая.
В соцсети "ВКонтакте" создана группа "Автоэкспедиция "Hat Master"/охота за шляпами", где "шляпники" пишут о том, что хотят сделать.
В Республике Алтай они побывают в Эко-парке "Сад Пионов" в Чемальском районе. Пройдут по подвесному мосту на остров Патмос. Кроме того, они собираются заехать и в Барнаул, где научаться играть на глюкофоне и взять урок горлового пения (если, конечно, они не перепутали Барнаул с Горно-Алтайском).
В труднодоступных местах по маршруту следования они спрячут десять (10!) бутылок с деньгами. А дадут подсказки о том, где они находятся.
"Геокэшинг — один из самых популярных способов развлечься во время путешествия. Конечно, нам и без того скучать не придется, на Алтае уже есть запланированные встречи. Деньги — не способ привлечь внимание к экспедиции, а своеобразный интерактив для зрителя на те периоды, когда наша машина будет долго ехать по бездорожью, или мы сами застрянем в какой-нибудь алтайской пещере. Не дай Бог, конечно, но маршрут у нас не из простых", — сказано в одном из сообщений в социальной сети.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.