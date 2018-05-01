"Безумные шляпники" едут на Алтай и будут прятать бутылки с деньгами

"Дом Шляп" расположен в Вятских Полянах. Его основатели - предприниматели и путешественники Валерий Смолюк и Олег Уваров планируют пробыть в Республике Алтай с 14 по 31 мая.

В соцсети "ВКонтакте" создана группа "Автоэкспедиция "Hat Master"/охота за шляпами", где "шляпники" пишут о том, что хотят сделать.

В Республике Алтай они побывают в Эко-парке "Сад Пионов" в Чемальском районе. Пройдут по подвесному мосту на остров Патмос. Кроме того, они собираются заехать и в Барнаул, где научаться играть на глюкофоне и взять урок горлового пения (если, конечно, они не перепутали Барнаул с Горно-Алтайском).

В труднодоступных местах по маршруту следования они спрячут десять (10!) бутылок с деньгами. А дадут подсказки о том, где они находятся.

"Геокэшинг — один из самых популярных способов развлечься во время путешествия. Конечно, нам и без того скучать не придется, на Алтае уже есть запланированные встречи. Деньги — не способ привлечь внимание к экспедиции, а своеобразный интерактив для зрителя на те периоды, когда наша машина будет долго ехать по бездорожью, или мы сами застрянем в какой-нибудь алтайской пещере. Не дай Бог, конечно, но маршрут у нас не из простых", — сказано в одном из сообщений в социальной сети.