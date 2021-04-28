Ведущая «Давай поженимся!» рассказала, как сыграть свадьбу на 70 тысяч рублей

По мнению телесвахи, после регистрации брака гостей можно пригласить не в ресторан, а домой, чтобы отпраздновать бракосочетание в узком кругу. Купить продукты и накрыть стол могут родственники. В таком случае молодожены потратятся только на обручальные кольца и свадебные наряды.

Роза Сябитова отметила, что простые свадьбы и сдержанные церемонии становятся все популярнее.

«Сейчас невесты мозг включили, никто не бегает за какими-то трендами, сейчас больше в том самом тренде простота, нежность и тому подобное, что облегчает задачу женихов с финансовой стороны в том числе. Время всех приучило, что нужно не просто деньги экономить, наоборот, деньги для молодых, на что-то полезное потом потратить», — подчеркнула телеведущая.