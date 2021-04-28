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Ведущая «Давай поженимся!» рассказала, как сыграть свадьбу на 70 тысяч рублей

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает, что для того, чтобы отпраздновать свадьбу, достаточно и 70 тыс. рублей — нужно только включить «креативный мозг». Советы телесвахи публикует lenta.ru.

Necker Island. Британские Виргинские острова. Свадьба.
Necker Island. Британские Виргинские острова. Свадьба.
virginlimitededition.com.

По мнению телесвахи, после регистрации брака гостей можно пригласить не в ресторан, а домой, чтобы отпраздновать бракосочетание в узком кругу. Купить продукты и накрыть стол могут родственники. В таком случае молодожены потратятся только на обручальные кольца и свадебные наряды.

Роза Сябитова отметила, что простые свадьбы и сдержанные церемонии становятся все популярнее.

«Сейчас невесты мозг включили, никто не бегает за какими-то трендами, сейчас больше в том самом тренде простота, нежность и тому подобное, что облегчает задачу женихов с финансовой стороны в том числе. Время всех приучило, что нужно не просто деньги экономить, наоборот, деньги для молодых, на что-то полезное потом потратить», — подчеркнула телеведущая.

Сябитова также заметила, что счастье молодоженов не зависит от трат на свадьбу, а вот кредиты, которые многие берут ради праздника, могут испортить семейную жизнь. Сваха посоветовала «включать креативный мозг» и устраивать душевные праздники с самыми близкими.

Ранее Роза Сябитова перечислила качества, которыми, по ее мнению, должна обладать «хорошая» супруга. Всего их четыре.

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