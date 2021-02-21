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Жизнь

Знаменитая сваха назвала четыре качества хорошей жены

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова перечислила качества, которыми, по ее мнению, должна обладать «хорошая» супруга. Всего их четыре, пишет lenta.ru.

Отношения.
Отношения.
CCO

Сябитова считает, что у жены обычно мало свободного времени для себя, поскольку она должна уделять время мужу, детям и заниматься хозяйством. Поэтому, чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», к ней нужно готовиться заранее. Телесваха сравнила это с подготовкой матросов к длительному морскому путешествию.

Во-первых, невеста должна приучить себя рано вставать. Во-вторых, «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно». Так же будущие жены должны тренировать в себе терпение и дисциплину. А самое важное качество жены, по мнению Сябитовой, — это уважительное отношение к субординации.

Телеведущая сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей с матросами. В зависимости от того, как супруга будет помогать мужчине «командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия», — говорит Роза Сябитова.

Ранее стало известно, что в России хотят изменить возраст вступления в брак. Министры также планируют уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

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