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Ведущая телеканала «Пятница» побывала вне цивилизации на Алтае

Ведущая телеканала «Орла и решки» телеканала «Пятница» Мария Ивакова отдохнула в Республике Алтай. На зависть подписчикам в Instagram она опубликовала фото с гейзерового озера. Поклонники просят ее рассказать о тропах и маршрутах на Алтае.

Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
ССО

Ивакова провела несколько дней «без связи и электричества». И как только вернулась «в цивилизацию с интернетом и (ура) туалетом», сразу поделилась с подписчиками алтайскими красотами.

«Были невероятные виды, купание в озере, еда, приготовленная на огне, очень яркие сны и долгие разговоры у костра. буду вам рассказывать о наших приключениях, а пока вот вам фото с удивительного гейзерового озера, где мы были в начале путешествия», — пишет она.

Подписчики пришли в восторг от озера.

«Только вчера вернулась с Алтая. Мария, там невероятная природа».

«На Алтае потрясно, волшебно, атмосферно, а воздух какой, я тоже в восторге».

«Начала мечтать об Алтае в этом году, хотя не скажу, что я за вот такие вот приключения, но прям загорелась».

«Какая красота! Алтай одно из мест, где я очень хочу побывать. Мне кажется, что там каждая травинка, каждая песчинка пропитаны невероятной силой и энергией!».

Мария Ивакова наиболее известна по телепередачам «Орел и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы». С 2019 года встречается с актером Никитой Ефремовым, сыном Михаила Ефремова.

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