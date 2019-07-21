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21 июля
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Вера Брежнева разочаровала поклонников откровенным фото в бикини на заборе

Вера Брежнева опубликовала фото в черном бикини. «Стеснение пропало, градус повышен», — подписала снимок строчкой из песни Филиппа Киркорова артистка.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Многие поклонники остались разочарованы ее откровенным снимком.

«С каждым разом разочарование растет», «Вы мне всегда нравились. Такая раскованная и элегантная… Но это фото вообще не про леди», «Это перед мужем. А не в инстаграм», — пишут комментаторы.

Другие, наоборот, хвалят Брежневу: «"Огонь», «Фигура — бомба! Можно любоваться вечно», пишет mail.ru. Сам Киркоров оценил внешний вид Брежневой эмодзи-сердечком.

37-летнюю певицу часто осуждают за слишком смелые снимки. Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать певицу комментаторы.

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