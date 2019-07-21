Вера Брежнева разочаровала поклонников откровенным фото в бикини на заборе

Многие поклонники остались разочарованы ее откровенным снимком.

«С каждым разом разочарование растет», «Вы мне всегда нравились. Такая раскованная и элегантная… Но это фото вообще не про леди», «Это перед мужем. А не в инстаграм», — пишут комментаторы.