Вера Брежнева восхитила поклонников снимком в прозрачном платье

Известная певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в прозрачно черном платье. В комментариях многочисленные пользователи восхитились стройной фигурой звезды.

У Брежневой выдалась такое насыщенное лето, что она решилась проститься с ним только сейчас, опубликовав пост с вызывающей фотографией. На снимке певица позирует лежа. На звезде — черное прозрачное платье.

«Официально финальная фотография моего лета 2019… Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я ещё не готовила. но успела и отдохнуть. Потому что осень будет жаркой», — написала Брежнева.

Поклонники пришли в восторг от этого снимка. Они писали: «Вера, вы потрясающая», «Люблю тебя», «Единственный эталон для любой женщины».

Отметим, что в этом году Брежнева приняла участие в Неделе моды в Париже, снялась для издания Vogue, стала хэдлайнером открытия нового сезона, который прошел в ЦУМе. Звезда эстрады встречала гостей и презентовала новые коллекции одежды, сообщает «Пятый канал».

Напомним, ранее креативная Вера Брежнева в бикини и ботинках показала пляжный образ для прохладного лета.