Креативная Вера Брежнева в бикини и ботинках показала пляжный образ для прохладного лета

Певица Вера Брежнева креативно подошла к прохладному московскому лету. 37-летняя исполнительница решила позагорать у бассейна, дополнив купальник свитером и массивными ботинками.

«Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться!», — подписала фото Вера.

Комментаторы с жаром стали обсуждать снимок.

«Главное, что ноги в тепле», «Ага, трусы с начесом», «Как в анекдоте: в трусах и валенках», «Не люблю, когда в июле то в шортах, то в пуховике», «Хоть это и выглядит странно, но мне нравится», «Круто утеплилась», «Нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка», «Фотка что надо, есть вкус и экзотика», «Это не портит вашу красоту, а, наоборот, даже подчеркивает и делает еще более желанной», — комментируют фото 37-летней артистки.

Стоит отметить, что в Москве, побившей рекорд холода за последние 70 лет, уже установилась теплая погода — видимо, «бабье лето» порадует жителей и гостей столицы жарой перед осенью.

Не всегда откровенные снимки Веры вызывают у ее поклонников восторг, пишет mail.ru.

Так, недавно она разочаровала поклонников откровенным фото в бикини на заборе. Ранее сеть «взорвалась» от снимка Веры Брежневой в дерзком купальнике. Кадры она подписала словами из старой песни «ВИА Гры»: «И пусть в моих поступках не было логики… Я не умею жить по-другому».

Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки.