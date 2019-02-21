Веснушки Ляйсан Утяшевой взволновали поклонников гимнастки

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева накрасила губы и ресницы, но отказалась от тонального средства, из-за чего стали видны ее веснушки.

Фанатам понравились веснушки Ляйсан: «Какое лицо у вас красивое с веснушками!», «Спасибо за „без фильтров“», «Ляйсан, у вас такие симпатичные веснушки. Как жаль, что в большинстве случаев вы их скрываете», «Не знала, что Ляся поцелована солнышком», «Какие веснушки клевые! И зачем их прячут часто? Ну, круто же!».

Однако некоторые подписчики не оценили естественный макияж Ляйсан и принялись осуждать ее за то, что она не маскирует свои «изъяны», пишет mail.ru.

Ведущая шоу «Танцы» часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Не так давно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Ранее Ляйсан опубликовала фото в купальнике. Шутники не замедлили заметить, что следующее фото будет уже без купальника.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.