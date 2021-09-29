«Вы очень несимпатичная»: Агутин резко ответил недовольной подписчице

Певец и композитор Леонид Агутин эмоционально ответил подписчице, которая раскритиковала его творчество в комментариях на Facebook .

Музыкант выложил фрагмент песни «Цветы» из нового альбома, а одной из подписчиц отрывок не понравился. Девушка упрекнула Агутина в однообразии и неоригинальности.

«Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду», — написала она.

Автор песен не оставил это без комментария.

«Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию. Кстати, именно сегодня прочитал, что бабушка Андрея Макаревича, когда тот познакомился с творчеством Битлз, возмущалась, что у них все песни на один мотив и они ей не нравятся. Поздравляю, Вы стали бабушкой», — высказался в ответ исполнитель.

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